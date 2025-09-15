MP : कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 20 महीने की मादा चीते की मौत

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में सोमवार को 20 महीने की एक मादा चीता मृत पाई गई। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि अफ्रीकी चीता ज्वाला से पैदा हुई यह शावक शाम करीब 6.30 बजे मृत पाई गई। अधिकारियों को संदेह है कि उसकी मौत तेंदुए के हमले में हुई है।

चीता परियोजना के क्षेत्र निदेशक उत्तम शर्मा ने एक बयान में कहा कि 21 फरवरी को अपनी मां और तीन भाई-बहनों के साथ जंगल में छोड़ी गई यह चीता एक महीने से अधिक समय पहले अपनी मां और अपने भाई-बहनों से अलग हो गई थी।

उन्होंने कहा कि मौत का प्रारंभिक कारण तेंदुए के साथ लड़ाई प्रतीत होता है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण का पता चल पाएगा। इस घटना के बाद कूनो उद्यान में अब 25 चीते हैं, जिनमें नौ वयस्क (छह मादा और तीन नर) और 16 भारतीय मूल के हैं। शर्मा ने कहा कि सभी स्वस्थ हैं और अच्छे हालात में हैं।