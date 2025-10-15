Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अयोध्या दीपोत्सव में 2000 कलाकार करेंगे अद्भुत कला का मंचन

Advertiesment
हमें फॉलो करें 2000 artists will perform amazing art in Ayodhya Deepotsav
अयोध्या , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (17:21 IST)
  • 22 झांकियों पर और उनके आगे-पीछे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे कलाकार
  • यूपी के अलावा अन्य राज्यों के 500 कलाकार भी कर रहे हैं प्रतिभाग
  • अवधी और भोजपुरी भजनों की धुनों पर झूमेगी अयोध्या नगरी
  • अयोध्या के 300 स्थानीय प्रतिभागी होंगे शामिल
Deepotsav in Ayodhya : अयोध्या में दीपोत्सव 2025 को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार दीपोत्सव में 2000 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के करीब 500 कलाकार भी प्रतिभाग करेंगे। अयोध्या में इस बार एक वृहद मंच, 3 मध्यम मंच और 7 छोटे मंच बनाए जा रहे हैं। इन मंचों पर देशभर से आए कलाकार अवधी और भोजपुरी भजन व लोक संगीत की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। दीपोत्सव की शोभायात्रा में 22 भव्य झांकियां शामिल होंगी। इन झांकियों पर और उनके आगे-पीछे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए चलेंगे। स्थानीय स्तर पर अयोध्या के लगभग 300 स्थानीय कलाकार भी इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे।
 
वृहद और मध्यम मंचों के साथ 07 छोटे मंचों पर होगा सांस्कृतिक प्रदर्शन
अयोध्या अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के सलाहकार और विशेष कार्याधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि अयोध्या में इस बार एक वृहद मंच, 3 मध्यम मंच और 7 छोटे मंच बनाए जा रहे हैं। इन मंचों पर देशभर से आए कलाकार अवधी और भोजपुरी भजन व लोक संगीत की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे।
ALSO READ: जो जिस भाषा में समझेगा उसी में जवाब देंगे, दंगाइयों को CM योगी की चेतावनी
श्रद्धालुओं के लिए रहेंगे 3 प्रकार के मंच
अयोध्या अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के सलाहकार और विशेष कार्याधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि राम कथा पार्क में वृहद मंच और मध्यम मंच तुलसी उद्यान, बड़ी देवकाली और गुप्तार घाट पर स्थापित किए जा रहे हैं। इन मंचों पर भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों पर आधारित भव्य नाट्य मंचन होंगे।
 
7  छोटे मंचों पर दिखेगा कलाकारों का हुनर
दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को रामकथा सुनने और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सात छोटे मंच भी बनाए जा रहे हैं। यहां अयोध्या और आसपास के जिलों के कलाकार पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और नाट्य प्रदर्शन करेंगे। इससे स्थानीय कलाकारों को अपने हुनर को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।
ALSO READ: यूपी में 'काऊ टूरिज्म' की संभावनाएं तलशेगी योगी सरकार
झांकियों के साथ चलते कलाकार दिखाएंगे सांस्कृतिक झलक
दीपोत्सव की शोभायात्रा में 22 भव्य झांकियां शामिल होंगी। इन झांकियों पर और उनके आगे-पीछे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए चलेंगे। रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित इन झांकियों से श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति होगी।
 
अयोध्या की संस्कृति का होगा विराट संगम
दीपोत्सव 2025 में अयोध्या न सिर्फ भक्ति और आस्था की नगरी बनेगी, बल्कि सांस्कृतिक विविधता का केंद्र भी होगी। अवधी, भोजपुरी, ब्रज और फगुआ की लहरियों से गूंजती अयोध्या अपनी सनातन संस्कृति की झलक पूरे विश्व को दिखाएगी।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bihar Elections 2025 के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम, मैथिली ठाकुर को अलीनगर से मिला टिकट

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels