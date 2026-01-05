rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मणिपुर में ताबड़तोड़ 3 IED ब्लास्ट, धमाकों से थर्राया इलाका, 2 घायल

Advertiesment
हमें फॉलो करें IED blast in Manipur

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 5 जनवरी 2026 (18:31 IST)
मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सोमवार सुबह ताबड़तोड़ 3 आईईडी (IED) धमाके हुए हैं। एक के बाद एक हुए धमाकों ने बिष्णुपुर क्षेत्र को दहला दिया।  मीडिया खबरों के मुताबिक इन लगातार हुए विस्फोटों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मीडिया खबरों के मुताबिक ब्लास्ट में 3 लोगों के घायल हुए हैं।
ALSO READ: दरिंदों ने स्‍ट्रीट डॉग के साथ की भयंकर हरकत, वीडियो वायरल हुआ तो फूटा डॉग लवर्स का गुस्‍सा, पुलिस आई एक्‍शन में
विस्फोटों के बाद सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। हालांकि धमाकों के पीछे का कारण और जिम्मेदार कौन है, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। घटनाओं को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कौशल विकास मिशन से तेज हुआ रोजगार सृजन, योगी सरकार के प्रयासों से लाखों युवाओं को मिला काम

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels