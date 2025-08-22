ganesh chaturthi

झारखंड में गिरी आकाशीय बिजली, 3 छात्राओं समेत 4 लोगों की मौत

हमें फॉलो करें 4 people including 3 girl students died due to lightning in Jharkhand

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रांची , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (00:40 IST)
Lightning accident in Jharkhand : झारखंड में बृहस्पतिवार को आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में 3 छात्राओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य की राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर दूर नरकोपी थाने के अंतर्गत होंडपीरी गांव में ये छात्राएं स्कूल से घर लौट रहीं थीं। मृतकों के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के अनुसार चार-चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
 
पुलिस ने यह जानकारी दी। राज्य की राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर दूर नरकोपी थाने के अंतर्गत होंडपीरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से तीन छात्राओं की मौत हो गई। ये छात्राएं स्कूल से घर लौट रहीं थीं। नरकोपी थाना प्रभारी नागेश्वर साहू ने बताया, पांच से 12 साल की उम्र की ये छात्राएं अपराह्न करीब तीन बजे होंडपीरी के सरकारी स्कूल से घर लौट रहीं थीं।
मृतकों की पहचान परी उरांव (5), अंजलिका कुजूर (7) और बासमती उरांव (12) के रूप में की गई। साहू ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के अनुसार चार-चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि दूसरी घटना पलामू जिले में चैनपुर क्षेत्र के बहेरा गांव में हुई। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि यहां आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान, लव कुमार चौधरी (38), की मौत हो गई। घटना के समय वह खेत में काम कर रहा था। (भाषा)
