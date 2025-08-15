Hanuman Chalisa

गुजरात पुलिस के लिए रहस्य बने समुद्र तट पर बहकर आए 4 टैंक कंटेनर

भुज , शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 (13:45 IST)
गुजरात के कच्छ जिले में समुद्र तट पर 6 अगस्त से अब तक कम से कम चार टैंक कंटेनर बहकर आने के बाद उनमें मौजूद सामग्री और उनके स्रोत (संबंधित देश) का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है। पुलिस के अनुसार टैंक कंटेनर को टैंक टेनर या आईएसओ टैंक के रूप में भी जाना जाता है। इन कंटेनर को बड़ी मात्रा में जहाजों के माध्यम से तरल पदार्थ, गैसों और पाउडर को ले जाने और ले आने के लिए बनाया गया है।
पुलिस उपाधीक्षक बीबी भगोरा ने कहा कि 6 से 10 अगस्त के बीच कच्छ के अब्दासा तालुका के तट पर 4 टैंक कंटेनर बहकर आ गए। ये कंटेनर फिलहाल तट के पास पड़े हैं। हम आगे की जांच के लिए इन्हें पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन कंटेनर के स्रोत का पता लगाने के लिए सीमा शुल्क विभाग और तटरक्षक बल को लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि हम रविवार को एक कंटेनर से नमूना एकत्र करने में सफल रहे क्योंकि उसमें से रिसाव हो रहा था। अन्य टैंकर सही सलामत हैं और उन्हें वर्तमान स्थिति में खोला नहीं जा सका। एकत्र किए गए नमूने को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है ताकि उनमें मौजूद सामग्री का पता लगाया जा सके। 

