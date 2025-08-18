हैदराबाद में जन्माष्टमी पर्व के दौरान वाहन पर गिरा बिजली का तार, करंट से 5 लोगों की मौत

हैदराबाद में जन्माष्टमी के पर्व पर एक शोभा यात्रा के दौरान एक वाहन के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह घटना रविवार देर रात 1 बजकर 30 मिनट पर रामनाथपुर इलाके में हुई।