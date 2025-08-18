हैदराबाद में जन्माष्टमी पर्व के दौरान वाहन पर गिरा बिजली का तार, करंट से 5 लोगों की मौत

electric shock in Hyderabad :
हैदराबाद में जन्माष्टमी के पर्व पर एक शोभा यात्रा के दौरान एक वाहन के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह घटना रविवार देर रात 1 बजकर 30 मिनट पर रामनाथपुर इलाके में हुई।ALSO READ: नोएडा में अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 कंपनी प्रतिनिधियों की मौत
पुलिस ने बताया कि इस वाहन में भगवान की मूर्तियां रखी थीं और यह वाहन ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से टकरा गया जिसके बाद तार टूटकर वाहन पर गिर गया। घटना में घायल हुए 4 लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta