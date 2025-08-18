janma asthmi

हैदराबाद में जन्माष्टमी पर्व के दौरान वाहन पर गिरा बिजली का तार, करंट से 5 लोगों की मौत

5 people died due to electric shock in Hyderabad

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

हैदराबाद , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (12:52 IST)
electric shock in Hyderabad : हैदराबाद में जन्माष्टमी के पर्व पर एक शोभा यात्रा के दौरान एक वाहन के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह घटना रविवार देर रात 1 बजकर 30 मिनट पर रामनाथपुर इलाके में हुई।ALSO READ: नोएडा में अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 कंपनी प्रतिनिधियों की मौत

पुलिस ने बताया कि इस वाहन में भगवान की मूर्तियां रखी थीं और यह वाहन ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से टकरा गया जिसके बाद तार टूटकर वाहन पर गिर गया। घटना में घायल हुए 4 लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

