झारखंड कई हिस्सों में भारी बारिश से 5 लोगों की मौत, एक लापता

heavy rain in jharkhand : झारखंड (jharkhand) के कई हिस्सों में भारी बारिश (heavy rains) के कारण 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए वहीं 1 व्यक्ति लापता है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात सरायकेला-खरसावां (Seraikela-Kharsawan) जिले में एक मकान ढहने से एक महिला और उसके 7 वर्षीय बेटे की मौत हो गई।

एक अधिकारी ने बताया कि चतरा जिले के कटघरा गांव में शुक्रवार को एक दंपति उफनती नदी में बह गए। गिधौर के बीडीओ राहुल देव ने बताया कि पति का शव बरामद कर लिया गया है जबकि पत्नी अब भी लापता है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के पत्थलगडा प्रखंड के खैराटोला गांव में भी बारिश से संबंधित घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई।(भाषा)

