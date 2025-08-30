Hanuman Chalisa

Maharashtra : किशोर सुधार गृह से 6 लड़कियां फरार, 2 का पता चला, तलाश में जुटी पुलिस

6 girls absconded from juvenile correction home in Thane

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

ठाणे , शनिवार, 30 अगस्त 2025 (18:12 IST)
Thane Maharashtra News : महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर कस्बे में एक सरकारी बाल सुधार गृह से 6 लड़कियां फरार हो गईं, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और उनमें से 2 को बरामद कर लिया। बालिकाओं ने बाल सुधार गृह के मुख्य द्वार की चाबी हासिल कर ली और उस समय भाग निकलीं जब प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी दोपहर के भोजन के लिए गए हुए थे। यह घटना बुधवार अपराह्न की है। 
 
ये लड़कियां मीरा-भयंदर और मुंबई सहित ठाणे जिले के विभिन्न क्षेत्रों से थीं। लड़कियों के भागने के बाद, हिल लाइन पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस उपायुक्त सचिन गोरे के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने मीरा-भयंदर स्थित उनके घरों से दो लड़कियों को ढूंढ निकाला और उन्हें वापस बाल सुधार गृह लाया गया।
उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान लड़कियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि वे इस केन्द्र में नहीं रहना चाहतीं। उन्होंने बताया कि शेष चार नाबालिगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। अधिकारी ने बताया कि किशोर गृह के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर 28 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137 (1) के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। (इनपुट एजेंसी)
