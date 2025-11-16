Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Shimla : अवैध संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर 4 महिलाओं सहित 6 पर FIR

Advertiesment
हमें फॉलो करें Illegal Sanjauli Masjid

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शिमला , रविवार, 16 नवंबर 2025 (14:39 IST)
शिमला की संजौली मस्जिद में नमाजियों को नमाज अदा करने से रोकने के आरोप में चार महिलाओं समेत छह लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस मस्जिद को अदालत ने अवैध घोषित कर दिया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब दूसरे राज्यों से आए कई लोग नमाज अदा करने मस्जिद जा रहे थे। देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े आरोपियों ने उन्हें रोक दिया। पुलिस कर्मी मामले को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंचे लेकिन आरोपियों ने श्रद्धालुओं का विरोध जारी रखा।
ALSO READ: Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत
पुलिस ने बताया कि उन्होंने नारे लगाए और मुसलमानों से अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा। उन्होंने सवाल किया कि वे उस मस्जिद में नमाज कैसे अदा कर सकते हैं जिसे अवैध घोषित कर दिया गया है और जिसे गिराने का आदेश दिया गया है। 
ALSO READ: Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर लगाए बड़े आरोप- सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, चप्पल से पिटवाया जाएगा
महिलाओं ने कहा कि वे मुसलमानों को अपने घरों के पास से नहीं गुजरने देंगी और आरोप लगाया कि वे उनके घरों के अंदर झांकते हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels