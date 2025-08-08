हिमाचल के चंबा में कार के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत

ऊपर से गिरी एक चट्टान कार से टकराई :
प्रारंभिक जांच के अनुसार ऊपर से गिरी एक चट्टान कार से टकराई जिसके बाद गाड़ी खाई में गिर गई। जब कार खाई में गिरी, उस समय परिवार के लोग अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर थे। चीख-पुकार सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचित कर बचाव कार्य शुरू किया।ALSO READ: कर्नाटक में भीषण सड़क दुर्घटना, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत
पुलिस ने बताया कि हादसे में शिक्षक राजेश, उसकी पत्नी हंसो (36), उसका बेटा दीपक (15), बेटी आरती (17), रिश्तेदार हेमराज और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। इस व्यक्ति को परिवार ने अपनी कार में ‘लिफ्ट’ दी थी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना गुरुवार रात करीब 9.30 बजे हुई और शवों को निकालने में करीब 6 घंटे लगे। उसने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta