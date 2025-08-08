Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






हिमाचल के चंबा में कार के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें accident

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शिमला , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (11:03 IST)
Car accident in Himachal: हिमाचल (Himachal) प्रदेश के चंबा (Chamba) जिले में एक कार के 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 6 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह दुर्घटना चंबा जिले के तीसा उपमंडल में चनवास के पास उस समय हुई जब एक सरकारी स्कूल का शिक्षक अपने परिवार के साथ बनीखेत से अपने घर लौट रहा था।ALSO READ: पोर्श दुर्घटना : कोर्ट ने खारिज की नाबालिग आरोपी के पिता की याचिका, पिता ने इस आधार पर मांगी थी जमानत
 
ऊपर से गिरी एक चट्टान कार से टकराई : प्रारंभिक जांच के अनुसार ऊपर से गिरी एक चट्टान कार से टकराई जिसके बाद गाड़ी खाई में गिर गई। जब कार खाई में गिरी, उस समय परिवार के लोग अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर थे। चीख-पुकार सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचित कर बचाव कार्य शुरू किया।ALSO READ: कर्नाटक में भीषण सड़क दुर्घटना, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत
 
पुलिस ने बताया कि हादसे में शिक्षक राजेश, उसकी पत्नी हंसो (36), उसका बेटा दीपक (15), बेटी आरती (17), रिश्तेदार हेमराज और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। इस व्यक्ति को परिवार ने अपनी कार में ‘लिफ्ट’ दी थी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना गुरुवार रात करीब 9.30 बजे हुई और शवों को निकालने में करीब 6 घंटे लगे। उसने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Share bazaar : विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में रही गिरावट

सम्बंधित जानकारी

होम
रक्षा बंधन
Shorts
फोटो
Reels