दरभंगा में 6 साल की बच्ची से दरिदंगी, रेप के बाद हत्या, गुस्साए लोगों ने किया पथराव

बिहार के दरभंगा में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के बाद बवाल हो गया। इस घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक घटना के बाद लोगों ने आरोपी की गुमटी (दुकान) में तोड़फोड़ करने के बाद आग के हवाले कर दिया।