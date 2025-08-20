ganesh chaturthi

छत्तीसगढ़ में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 पर था 8-8 लाख रुपए का इनाम

हमें फॉलो करें 8 Naxalites surrendered in Narayanpur Chhattisgarh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नारायणपुर , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (20:01 IST)
8 Naxalites surrendered : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 2 महिला नक्सलियों समेत 8 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली डिविजनल कमेटी सदस्य जुर्री और नक्सली हुर्रा पर आठ-आठ लाख रुपए का इनाम था। कमला गोटा और राजू पोडियाम पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम था। अन्य नक्सलियों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया और उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं दी जाएगी।
 
पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 2 महिला नक्सलियों समेत 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में सुखलाल जुर्री (33), हुर्रा उर्फ हिमांशू मिड़ियाम (25), कमला गोटा (32), राजू पोडियाम उर्फ सुनील पोडियाम (33), दीपा पुनेम, मनीराम कोर्राम (20), सुक्कू फरसा उर्फ नागेश (18) और रामू राम पोयाम (23) शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली डिविजनल कमेटी सदस्य जुर्री और नक्सली हुर्रा पर आठ-आठ लाख रुपए का इनाम था। वहीं कमला गोटा और राजू पोडियाम पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम था। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले अन्य नक्सलियों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम था।
उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया और उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जिले में इस वर्ष अब तक कुल 148 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। (भाषा)
Pakistan टेंशन में, भारत ने किया Agni 5 का सफल परीक्षण, 5000KM तक करेगी मार

