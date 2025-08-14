Dharma Sangrah

8 वर्षीय श्रद्धा ने CM योगी को दिया धन्‍यवाद, मुख्यमंत्री ने पूरी की थी यह फरमाइश, कौन हैं श्रद्धा ठाकुर?

8 year old Shraddha Thakur thanked Chief Minister Yogi Adityanath

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (17:16 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बृहस्पतिवार की सुबह मानसून सत्र में भाग लेने जा रहे मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से करीब आठ-नौ साल की श्रद्धा नामक एक बच्‍ची ने मुलाकात करके सड़क की मरम्मत के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस मुलाकात के समय उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्‍वतंत्र देव सिंह समेत कई विधायक व नेता मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। श्रद्धा ने पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उनसे अपने स्कूल की सड़क की मरम्मत करवाने का अनुरोध किया था। आज, सड़क की मरम्मत होने पर उसने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
 
श्रद्धा ने कहा, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने मेरे स्कूल की सड़क की मरम्मत करवाई। मैं पहले भी उनसे अपने स्कूल की सड़क के बारे में शिकायत करने के लिए मिली थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में हिस्सा लेने विधान भवन पहुंचे थे। तभी उनकी नजर नन्ही बच्ची श्रद्धा ठाकुर पर पड़ी।
योगी ने मुस्कराते हुए श्रद्धा की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाया। योगी ने श्रद्धा से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, दुलारा और आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए। लखनऊ की गुडुम्बा क्षेत्र की रहने वाली श्रद्धा ठाकुर कुर्सी रोड स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ती है।
श्रद्धा ने इसी वर्ष 26 जनवरी को योगी से मिलकर अपने स्कूल की खस्ताहाल सड़क के निर्माण की मांग की थी। श्रद्धा ने कहा, मेरी मांग के बाद छह महीने में ही योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए सड़क निर्माण का कार्य पूरा कराया। इसके लिए मैं अपने पिताजी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करने यहां आई थी। उन्होंने हालचाल जाने और पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और आशीर्वाद दिया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

