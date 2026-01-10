Odisha में चार्टर्ड प्लेन हुआ क्रैश, 2 पायलट समेत 6 लोग घायल

Chartered Plane Accident : ओडिशा में शनिवार को 9 सीटर एक चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह चार्टर्ड विमान भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था। इसी बीच रघुनाथपल्ली इलाके में जल्दा ए ब्लॉक के पास लैंडिंग के दौरान अचानक क्रैश हो गया। सिंगल-इंजन वाले इस विमान में करीब 4 से 5 किलोमीटर उड़ने के बाद तकनीकी खराबी आ गई।