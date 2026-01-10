Odisha में चार्टर्ड प्लेन हुआ क्रैश, 2 पायलट समेत 6 लोग घायल

Chartered Plane Accident : ओडिशा में शनिवार को 9 सीटर एक चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह चार्टर्ड विमान भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था। इसी बीच रघुनाथपल्ली इलाके में जल्दा ए ब्लॉक के पास लैंडिंग के दौरान अचानक क्रैश हो गया। सिंगल-इंजन वाले इस विमान में करीब 4 से 5 किलोमीटर उड़ने के बाद तकनीकी खराबी आ गई।
सिंगल-इंजन वाले इस विमान में करीब 4 से 5 किलोमीटर उड़ने के बाद तकनीकी खराबी आ गई। जानकारी मिलते ही फायर यूनिट बचाव के लिए मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू किया गया। प्रशासन के अनुसार सभी यात्री और क्रू मेंबर खतरे से बाहर हैं। घटना के बाद प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय अधिकारियों ने सुरक्षा और सहायता की सभी व्यवस्थाएं की हैं।
खबरों के अनुसार यह एक नियमित उड़ान थी। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया है और दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें साफ नजर आ रहा है कि विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है।
Edited By : Chetan Gour