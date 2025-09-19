Dharma Sangrah

युवक ने दी योगी को गोली मारने की धमकी, CM मथुरा में ही थे, मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

मथुरा , शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (19:51 IST)
Uttar Pradesh Crime News:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के मथुरा दौरे के समय एक बहुत ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक हाथ में पिस्तौल लिए उन्हें गोली मारने की धमकी दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई और त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान युवक ने छत पर चढ़कर तीन हवाई फायर भी किए।
 
यह घटना मांट क्षेत्र के नगला हरदयाल गांव की है। वीडियो में युवक बिना शर्ट के दिखाई दे रहा है। वह हाथ में पिस्तौल लहराते हुए कह रहा है कि अगर उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वह मुख्यमंत्री को गोली मार देगा। उसने दावा किया कि उसने सीएम कार्यालय में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वह हाथ में एक रसीद भी लहरा रहा था, जिसे वह अपनी शिकायत का सबूत बता रहा था।
 
खुद की कनपटी पर ही रख ली पिस्तौल : वीडियो में युवक ने अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखकर खुद को खत्म करने की धमकी भी दी। उसने दावा किया कि उसके पास ऑरिजनल पिस्तौल है जिसमें नौ गोलियां हैं और वह उन्हें बॉडीगार्ड पर चला देगा। उसने खुद को खत्म करने की धमकी। पुलिस ने युवक की पहचान नगला हरदयाल गांव के निवासी के रूप में की और तत्काल उसके घर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही वह अपनी पिस्तौल लेकर छत पर भाग गया। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे पिस्तौल और कारतूसों के साथ सुरक्षित रूप से गिरफ्तार कर लिया। 
क्या मानसिक तनाव में था युवक : हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक लंबे समय से मानसिक तनाव में था और अक्सर अपनी समस्याओं का जिक्र करता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच कराई जाएगी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। 
