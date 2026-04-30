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अलीगढ़ : AMU के नदीम तरीन हॉल में कल्चरल इवेंट में अफ्रीकी छात्र की हिंदी स्पीच ने जीता दिल

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African student Ayuba's speech in Hindi at Aligarh Muslim University
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (16:11 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (16:36 IST)
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African student Ayuba : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में पढ़ने वाले अफ्रीकी छात्र अय्यूबा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह उसकी हिन्‍दी में दी गई स्पीच है, जिसने छात्र संघ चुनाव में यूनिवर्सिटी के छात्रों का दिल जीत लिया, साथ ही यह वीडियो लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। अय्यूबा ने अपने भाषण में नदीम तरीन यानी एनटी हॉल के छात्रों को कई सौगात देने की घोषणाएं कर दीं।
 

लोगों को भी खूब पसंद आ रहा वीडियो

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में पढ़ने वाले अफ्रीकी छात्र अय्यूबा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह उसकी हिन्‍दी में दी गई स्पीच है, जिसने छात्र संघ चुनाव में यूनिवर्सिटी के छात्रों का दिल जीत लिया, साथ ही यह वीडियो लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। अय्यूबा ने अपने भाषण में नदीम तरीन यानी एनटी हॉल के छात्रों को कई सौगात देने की घोषणाएं कर दीं।
 

भाषण में अय्यूबा ने किया यह वादा 

अफ्रीकी छात्र अय्यूबा यूनिवर्सिटी में छात्र प्रतिनिधि पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अय्यूबा का हिन्‍दी में भाषण सुन हर कोई उन्हें थ्री इडियट्स का चर्चित किरदार चतुर का नाम देने लगा है। छात्र अय्यूबा के वादों पर यूनिवर्सिटी के छात्र झूम उठे। अय्यूबा ने वादा किया कि सेक्रेटरी का चुनाव जीता तो सभी छात्रों के लिए AC, वाशिंग मशीन, दिन में 3 बार चाय की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही यूनिवर्सिटी आने-जाने के लिए मेट्रो का भी इंतजाम किया जाएगा।
 

चतुर रामलिंगम के अंदाज में दिया भाषण 

दरअसल, यूनिवर्सिटी में मंगलवार देर शाम एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अय्यूबा नदीम तरीन हॉल में सेक्रेटरी के पद के लिए खड़े हुए हैं और उन्होंने अपने चुनावी भाषण में कई वादे किए हैं। अय्यूबा ने बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स फिल्म के चतुर रामलिंगम के अंदाज में भाषण दिया। उनके भाषण को सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। उन्होंने हिंदी में स्पीच देकर सबको हैरान कर दिया।
 

'अय्यूबा जिंदाबाद' के नारों से गूंज उठा पूरा हॉल

कार्यक्रम में जैसे ही अय्यूबा भाषण देने के लिए पहुंचते हैं तो हर कोई अय्यूबा-अय्यूबा के नारे लगाने लगता है। जब वह भाषण दे रहे थे तो सामने बैठे छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और 'अय्यूबा जिंदाबाद' के नारों से गूंज उठा। लोग अय्यूबा के कॉन्फिडेंस और शानदार ह्यूमर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मीम्स और मजेदार रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है।
Edited By : Chetan Gour

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