CBSE के बाद RBSE ने किया बड़ा बदलाव, इस राज्य के छात्र 2 बार दे सकेंगे एक्जाम

सीबीएसई (CBSE) की तरह अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (RBSE) भी एक शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड परीक्षा में बैठने अवसर देगा। राजस्थान के बोर्ड छात्रों के लिए यह बड़ा ऐलान सामने आया। राज्य के शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) एक नहीं, बल्कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा।

शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है और इससे छात्रों का अवसर बढ़ेगा, तनाव घटेगा और परिणाम अधिक पारदर्शी होंगे। राजस्थान बोर्ड में पहली बार बोर्ड परीक्षा फरवरी-मार्च में आयोजित करेगा। इसके रिजल्ट की घोषणा के बाद दूसरी परीक्षा मई-जून में आयेाजित की जाएगी।

पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगी, यानी कि इसमें बैठना हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक होगा। दूसरी परीक्षा में केवल पहली परीक्षा के अंकों के प्रदर्शन सुधार का मौका होगा। इसके तहत छात्र अधिकतम तीन विषयों में दूसरी बार होने वाली परीक्षा देकर अंक सुधार कर सकेंगे। इससे पूरक और पहली परीक्षा में फेल होने वाले छात्र भी लाभान्वित होंगे क्योकि जिन छात्रों को पूरक मिला है, वे भी तीन विषयों तक में सुधार कर सकेंगे। दूसरी बार फेल होने पर वे अगले साल फरवरी की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। Edited by : Sudhir Sharma