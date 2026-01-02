Biodata Maker

उत्तर प्रदेश में 'बाटी-चोखा' पर क्यों छिड़ी 'जंग', अखिलेश ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कसा तंज, BJP पर साधा निशाना

हमें फॉलो करें Akhilesh Yadav targeted BJP over Baati-Chokha party

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ (उप्र) , शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (14:26 IST)
Akhilesh Yadav News : दिसंबर महीने में ब्राह्मण समुदाय की एक बैठक में भाजपा के ब्राह्मण विधायक शामिल हुए थे, जिन्हें डिनर में बाटी-चोखा परोसा गया। जब इस बैठक की खबर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक पहुंची तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए विधायकों को चेतावनी दी। उन्‍होंने कहा कि इस तरह की जातिगत बैठकें नहीं होनी चाहिए। अ‍ब इसे चेतावनी को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि अभी तो वो विधायक बैठे-बैठे खा रहे थे अगर वह विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा? सरकार के विधायक अगर उनके खिलाफ खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? इस बीच अखिलेश यादव ने भी ग्रैंड बाटी-चोखा पार्टी बुलाई। 
 
ख‍बरों के अनुसार, दिसंबर महीने में ब्राह्मण समुदाय की एक बैठक में भाजपा के ब्राह्मण विधायक शामिल हुए थे, जिन्हें डिनर में बाटी-चोखा परोसा गया। जब इस बैठक की खबर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक पहुंची तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए विधायकों को चेतावनी दी। उन्‍होंने कहा कि इस तरह की जातिगत बैठकें नहीं होनी चाहिए।
अ‍ब इस चेतावनी को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि अभी तो वो विधायक बैठे-बैठे खा रहे थे अगर वह विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा? सरकार के विधायक अगर उनके खिलाफ खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? इस बीच अखिलेश यादव ने भी ग्रैंड बाटी-चोखा पार्टी बुलाई।
 
सपा अध्यक्ष ने इस दौरान पार्टी दफ़्तर में कहा कि वो इस कार्यक्रम के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहते हैं। हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने बाटी चोखा का जो कार्य अच्छा कार्यक्रम किया है हम सब का एक-दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार है। हम सब एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर बैठते हैं, यही हमारी संस्कृति है।
अखिलेश ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था चरम पर हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कमजोर हो चुकी है। भाजपा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों के जरिए जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सपा अब तेज अभियान शुरू करेगी।
