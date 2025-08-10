अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?

Amethi news in hindi : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फैसनगंज कचनाव गांव निवासी अंसार अहमद (38) ने दो शादियां की हुई हैं और उसकी दोनों ही पत्नियों से कोई संतान नहीं है और पारिवारिक विवाद की स्थिति बनी रहती थी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात झगड़े के दौरान अहमद की दूसरी पत्नी नाज़नीन बानो ने उसपर धारदार हथियार से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया।

उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल अहमद को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) जगदीशपुर ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायबरेली रेफर कर दिया गया जहां उसका उपचार किया जा रहा है।

