उत्तराखंड दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, देंगे 1129.91 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (12:38 IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (12:45 IST)
Amit Shah Uttarakhand Visit : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के शनिवार को उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। वे हरिद्वार में राज्य को 1129.91 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, यह हम सभी के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है कि हरिद्वार में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का ऊर्जावान मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा कि इस अवसर पर गृहमंत्री के कर कमलों से प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित 1129.91 करोड़ रुपए के लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा।
गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को हरिद्वार पहुंचकर उत्तराखंड में पिछले चार वर्षों में हुए विकास कार्यों, संचालित और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर राज्य सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को दर्शाने के लिए विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
