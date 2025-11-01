chhat puja

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आंध्रप्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 की मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें andhra pradesh stampede

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

श्रीकाकुलम , शनिवार, 1 नवंबर 2025 (13:05 IST)
Andhra Pradesh Stampede : आंध्रप्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के काशी बुग्गा में स्थित कटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी। घायलों को नजदिकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इसे बेहद दुखद घटना बताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर पहुंची थी। इस दौरान भगदड़ मच गई और कई लोगों की मौत हो गई। 
 
बताया जा रहा है कि मंदिर के प्रवेश द्वार के बाद भगदड़ से हड़कंप मच गया। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
Edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एलओसी पर बैट हमलों के लिए पाकिस्‍तानी कमांडो और आतंकी आ जुटे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels