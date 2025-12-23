Festival Posters

CM योगी ने किया कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज के वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभ

लखनऊ (उप्र) , मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (19:31 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज के 134वें वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। यह वर्ष अनेक उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह वर्ष देश और समाज के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अनेक राष्ट्रीय उपलब्धियों और महापुरुषों की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। खेलों के महत्व पर जोर देते हुए योगी ने कहा कि खेलकूद न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करता है। 
उन्होंने कहा कि यह वर्ष नवम सिख गुरु श्री गुरु तेगबहादुर महाराज की 350वीं शहीदी वर्षगांठ का साक्षी है, वहीं लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के कार्यक्रम भी देशभर में संपन्न किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्ति की भावना को जाग्रत करने वाले 'वंदेमातरम' गीत के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 
 
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और स्वतंत्र भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होना, यह सभी अवसर भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक विरासत को स्मरण करने का अवसर प्रदान करते हैं।
 
