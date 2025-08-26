भगवान हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, अनुराग ठाकुर ने छात्रों को दिया ज्ञान

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह छात्रों से यह कहते नजर आ रहे हैं कि भगवान हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने छात्रों से देश की हजारों साल पुरानी परंपराओं, ज्ञान और संस्कृति को महत्व देने की भी अपील की। ठाकुर ने यह बात ऊना जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला में आयोजित राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम में छात्रों से संवाद के दौरान कही।
सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक क्लिप में ठाकुर छात्रों से पूछते दिख रहे हैं, ‘‘अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था?’’ कुछ छात्रों ने जवाब दिया- ‘‘नील आर्मस्ट्रांग’’। इस पर ठाकुर ने कहा, ‘‘मुझे तो लगता है हनुमान जी थे।’’
सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले इंसान थे। वोस्तोक-1 यान से उन्होंने 301 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर 90 मिनट तक पृथ्वी की परिक्रमा की थी। वीडियो क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं। हालांकि, द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) से सांसद कनिमोई ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ‘‘यह चिंताजनक’’ है।
उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''विज्ञान कोई पौराणिक कथा नहीं है। कक्षाओं में युवाओं को गुमराह करना ज्ञान, तर्क और हमारे संविधान में निहित वैज्ञानिक सोच की भावना का अपमान है।