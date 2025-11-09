Festival Posters

असम में बैन होगा बहुविवाह, CM हेमंत बिस्वा सरमा का ऐलान- होगा 7 साल की जेल का प्रावधान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 9 नवंबर 2025 (22:45 IST)
असम में बहुविवाह पर बैन लगेगा। असम मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बहुविवाह को एक संज्ञेय अपराध (cognizable offence) बनाया गया है और इसके लिए सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
मीडिया खबरों के मुताबिक  इसके पहले हिमंता सरकार ने बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने वाले के इस बिल को 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र से कुछ ही समय पहले विधानसभा में लाने की तैयारी थी लेकिन अचानक ही असम कैबिनेट ने इसे विधानसभा में मंजूरी दे दी।
असम सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित इस विधेयक को राज्य में एक ऐतिहासिक कानून बताया गया है। यह विधेयक बहुविवाह को एक संज्ञेय अपराध बनाता है, जिससे प्रशासन बिना वारंट के अपराधियों को गिरफ्तार कर सकता है। बहुविवाह के दोषी पाए जाने वालों को सात साल तक की कैद की सजा होगी, जिससे यह कड़ा संदेश जाएगा कि राज्य में इस प्रथा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma

