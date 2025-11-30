rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






तमिलनाडु के शिवगंगा में 2 सरकारी बसों में भीषण टक्कर, 11 लोगों की मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Tamil Nadu

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 30 नवंबर 2025 (19:12 IST)
तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में रविवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद बस के मलबे में 9 महिलाएं और 2 पुरुष फंसे हुए पाए गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। 
ALSO READ: Hong Kong Fire : हांगकांग अग्निकांड में अब तक 146 लोगों की मौत, 150 लोग लापता, तलाशी अभियान अभी भी जारी
घायलों को तत्काल करैकुड़ी और तिरुपत्तूर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय वाहन चालकों और निवासियों ने बचाव कार्यों में तेजी से मदद की। 
ALSO READ: Cyclone Ditwah : श्रीलंका में दित्वा चक्रवात के कारण 193 लोगों की मौत, 228 लापता, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ
यह दुर्घटना मदुरै से करैकुड़ी जा रही एक बस और करैकुड़ी से मदुरै लौट रही दूसरी बस के बीच हुई। दोनों बसें शिवगंगा के पास पिल्लैयारपट्टी क्षेत्र में एक-दूसरे से टकरा गईं। इस टक्कर से यात्रियों में हाहाकार मच गया। कुछ घायलों को शिवगंगा सरकारी अस्पताल में भी ले जाने की संभावना है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Hong Kong Fire : हांगकांग अग्निकांड में अब तक 146 लोगों की मौत, 150 लोग लापता, तलाशी अभियान अभी भी जारी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels