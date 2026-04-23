Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बदरीनाथ धाम के कपाट खुले: लगे 'जय बद्री विशाल' के जयकारे, चारधाम यात्रा पूरी तरह शुरू

Advertiesment
badrivishal mandir
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (08:18 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (08:32 IST)
google-news
उत्तराखंड में बदरीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह सवा छह बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हजारों श्रद्धालुओं के साथ कपाट खुलने के पावन पल के साक्षी बने। ढोल-नगाड़ों, आर्मी बैंड की मधुर धुनों और “जय बद्री विशाल” के गगनभेदी जयकारों से पूरा धाम भक्तिमय हो गया।
 
मुख्यमंत्री धाम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा, भगवान श्रीहरि विष्णु की पवित्र भूमि श्री बदरीनाथ धाम के कपाटोद्घाटन के शुभ अवसर पर उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हिमालय की गोद में स्थित यह दिव्य धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। इस पावन अवसर पर अलौकिक भक्ति, दिव्य ऊर्जा और अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति ने मन को भावविभोर कर दिया।
सीएम धामी ने एक्स पर अपनी एक और पोस्ट में कहा, इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से श्री हरि विष्णु की प्रथम पूजा की और सम्पूर्ण विधि विधान के साथ श्री बदरी विशाल का वंदन कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं मंगल हेतु प्रार्थना की।
 
उन्होंने कहा कि श्री बदरीनाथ धाम के कपाटोद्घाटन के साथ ही पावन चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। देवभूमि उत्तराखंड में देश-विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सहज यात्रा अनुभव प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
गंगोत्री- यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। इस तरह चारधाम यात्रा आज से पूरी तरह चालू हो गई। अब श्रद्धालू चारों धाम जाकर दर्शन कर सकेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Top News : बंगाल-तमिलनाडु में मतदान, बदरीनाथ धाम के कपाट खुले, ट्रंप को बड़ा झटका

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels