West Bengal के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का इस्तीफा, Mamata Banerjee को लगा झटका

Mamata Banerjee
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (20:27 IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (20:28 IST)
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल के OSD ने कन्फर्म किया है कि आनंद ने अपना इस्तीफा भारत की राष्ट्रपति को भेज दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सी. वी. आनंद बोस के इस्तीफ़े की अचानक आई खबर से मैं हैरान और बहुत परेशान हूं। उनके इस्तीफे के पीछे की वजह मुझे अभी नहीं पता।
केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी मुझे बताया कि आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में तय रिवाज़ के मुताबिक मुझसे कभी सलाह नहीं ली। ऐसे काम भारत के संविधान की भावना को कमज़ोर करते हैं और हमारे फ़ेडरल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमला करते हैं। केंद्र को कोऑपरेटिव फ़ेडरलिज़्म के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे एकतरफ़ा फ़ैसले लेने से बचना चाहिए जो लोकतांत्रिक रिवाज़ों और राज्यों की इज़्ज़त को कमज़ोर करते हैं। Edited by : Sudhir Sharma

