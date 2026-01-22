छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, स्टील प्लांट में विस्‍फोट, 7 मजदूरों की मौत, कई घायल

Chhattisgarh Steel plant Blast case : छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के बकुलाही में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक स्‍टील प्‍लांट के कोयला भट्टे में अचानक विस्‍फोट हो गया। खबरों के अनुसार, इस भयानक हादसे में यहां काम कर रहे 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान दमकल की गाड़ी भी मौके पर आ गई और आग बुझाने में जुट गई।





घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान दमकल की गाड़ी भी मौके पर आ गई और आग बुझाने में जुट गई। पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। विस्फोट की वजह क्या है, अब तक इस बारे में पता नहीं चल पाया है। हादसे के बाद प्लांट में अफरातफरी मच गई है।





अन्य घायलों का इलाज स्थानीय स्थानीय अस्पताल और भाटापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। फिलहाल एहतियात के तौर पर फैक्टरी परिसर और आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

