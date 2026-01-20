झाबुआ में दर्दनाक हादसा, मेले में टूटा झूला, 30 लोग घायल, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

Jhabua Madhya Pradesh swing accident : मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रसिद्ध 'महाराज नो मेलो' में सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया। मेले में चलता हुआ 'डैगन झूला' अचानक टूटा और भरभराकर गिर गया। हादसे में 13 छात्राओं समेत 14 बच्चे घायल हो गए, जबकि मीडिया खबरों के अनुसार 30 लोग जख्‍मी हुए हैं। झूला गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के वक्त झूला तेजी से नीचे आ रहा था, तभी वह अचानक भरभराकर गिर पड़ा। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रियल जांच दल गठित करने के आदेश जारी किए हैं।





झूला गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के वक्त झूला तेजी से नीचे आ रहा था, तभी वह अचानक भरभराकर गिर पड़ा। झूला पुराना था और उसमें क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाया गया था, जो कि हादसे का मुख्य कारण बना।





जांच दल में अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री और शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी को शामिल किया गया है। हादसा होने के बाद से ही अब हर तरह के झूलों की फिटनेस पर सवाल उठने लगे हैं।





पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मेला आयोजन समिति और निगरानी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। हादसे के बाद 19 जनवरी को ही मेला बंद कर दिया गया।

Edited By : Chetan Gour