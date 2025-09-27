Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Delhi-Gurugram Expressway पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार Thar, 5 लोगों की मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Big accident on Delhi-Gurugram Expressway

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गुरुग्राम , शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (16:08 IST)
Delhi-Gurugram Expressway accident News : दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के एक थार कार के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। ये हादसा दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे निकास संख्या 9 पर हुआ जब तेज रफ्तार थार में सवार चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे डिवाइडर से टकरा गया। बताया जा रहा है कि एक मृतक छात्रा न्यायाधीश की बेटी थी। हालांकि पुलिस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
 
पुलिस के अनुसार, प्रतिष्ठा (25), लावन्या (26), आदित्य (30), गौतम (31) और एक अन्य महिला सोनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कपिल शर्मा (27) गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे निकास संख्या 9 पर हुआ जब तेज रफ्तार थार में सवार चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे डिवाइडर से टकरा गया। सभी 6 यात्री उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम किसी काम से आए थे।
ALSO READ: जम्मू-कश्मीर में सड़क दुर्घटना, सेना के 5 जवान घायल, छुट्टियों पर जा रहे थे घर
सूचना मिलने पर सेक्टर 40 से पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और सभी छह लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पांच को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का इलाज किया जा रहा है। मृतक महिलाएं, प्रतिष्ठा और लावन्या कानून पाठ्यक्रम की छात्रा थीं, जबकि आदित्य, गौतम और कपिल विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े थे। सभी छह यात्री उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम किसी काम से आए थे। थार अलीगढ़ प्राधिकरण में पंजीकृत है।
ALSO READ: राजमार्गों पर 13795 ब्लैक स्पॉट, दुर्घटनाओं में 6 माह में 27000 लोगों की मौत
बताया जा रहा है कि एक मृतक छात्रा न्यायाधीश की बेटी थी। हालांकि पुलिस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि मृतकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है और जांच जारी है। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels