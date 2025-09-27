Delhi-Gurugram Expressway पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार Thar, 5 लोगों की मौत

Delhi-Gurugram Expressway accident News : दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के एक थार कार के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। ये हादसा दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे निकास संख्या 9 पर हुआ जब तेज रफ्तार थार में सवार चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे डिवाइडर से टकरा गया। बताया जा रहा है कि एक मृतक छात्रा न्यायाधीश की बेटी थी। हालांकि पुलिस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
पुलिस के अनुसार, प्रतिष्ठा (25), लावन्या (26), आदित्य (30), गौतम (31) और एक अन्य महिला सोनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कपिल शर्मा (27) गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे निकास संख्या 9 पर हुआ जब तेज रफ्तार थार में सवार चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे डिवाइडर से टकरा गया। सभी 6 यात्री उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम किसी काम से आए थे।
सूचना मिलने पर सेक्टर 40 से पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और सभी छह लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पांच को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का इलाज किया जा रहा है। मृतक महिलाएं, प्रतिष्ठा और लावन्या कानून पाठ्यक्रम की छात्रा थीं, जबकि आदित्य, गौतम और कपिल विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े थे। सभी छह यात्री उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम किसी काम से आए थे। थार अलीगढ़ प्राधिकरण में पंजीकृत है।
बताया जा रहा है कि एक मृतक छात्रा न्यायाधीश की बेटी थी। हालांकि पुलिस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि मृतकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है और जांच जारी है। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour