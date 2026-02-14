rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






योगी सरकार का बड़ा फैसला, अमेठी के बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, 2500 करोड़ रुपए का होगा निवेश

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chief Minister Yogi Adityanath

संदीप श्रीवास्तव

अयोध्या (उप्र) , शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (20:57 IST)
Amethi Uttar Pradesh News : अमेठी जनपद के बेरोजगारों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अमेठी जनपद में बेरोजगारी की समस्या जल्‍द दूर होगी, क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार अमेठी जनपद में 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। सरकार जिसके अंतर्गत यहां के औद्योगिक क्षेत्रो में नए प्लांट लगाएगी, जिसके लिए प्रमुख रूप से जगदीशपुर, उतेलवा, टिकरिया, कौहार व त्रिशुडी में खाली भूमि पर प्लांट लगाए जाएंगे।

चूंकि अमेठी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र रहा है, जिसके चलते यहां कई फैक्‍टरी व कारखाने तो खुले किंतु बंद होने के बाद वे वापस नहीं चल सके, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ने लगी और युवाओं का जिले से पलायन शुरू होने लगा।
ALSO READ: आत्मनिर्भर UP के निर्माण को गति देगी एआई कौशल क्रांति
लेकिन अब सरकार ने यहां नए प्लांट लगाएगी, साथ ही बंद पड़े कारखानों व फैक्ट्रियों को भी फिर से शुरू करेगी, जिसमें प्रमुख रूप से स्थानीय युवक-युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसका शुभारंभ भी फरवरी 2026 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

उत्‍तर प्रदेश में श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण कार्य में तेजी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels