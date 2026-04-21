सम्राट चौधरी ने फिर पलटा विजय सिन्हा का फैसला, राजस्व कर्मचारियों का निलंबन रद्द

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली जाने से पहले नीतीश सरकार में उपमुख्‍यमंत्री रहे विजय सिन्हा के फैसले को पलट दिया। सीएम चौधरी ने पिछले ढाई महीने से सस्पेंड चल रहे 200 से ज्यादा राजस्व कर्मचारियों का निलंबन रद्द कर करते हुए उन्हें बड़ी राहत दे दी है।

सीएम बनने के बाद दूसरी बार सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा के फैसले को पलटा है। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मियों की हड़ताल का जनगणना पर बुरा असर पड़ रहा है। विभाग ने फिलहाल निलंबन रद्द कर कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव महेंद्र पाल ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित हुए सभी कर्मियों के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि नीतीश सरकार में राजस्व विभाग डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास था। उन्होंने विभाग में सुधार के लिए सख्त कदम उठाए थे, इसे लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारी संगठन हड़ताल पर चले गए। इस पर विजय सिन्हा ने 200 से अधिक राजस्व कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया।

नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में चल गए हैं। भाजपा ने नीतीश कुमार के स्थान पर सम्राट चौधरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। उनके साथ जदयू नेता विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उपमुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस वजह से भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा की भी मंत्रिमंडल से छुट्‍टी हो गई।

edited by : Nrapendra Gupta