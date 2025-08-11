बिहार सरकार ने सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव समेत प्रमुख नेताओं की बढ़ाई सुरक्षा

बिहार सरकार (Bihar government) ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) , नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और कई अन्य नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। राज्य के गृह विभाग की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालिया अधिसूचना के अनुसार पहले से ही 'जेड-प्लस' (Z plus) सुरक्षा प्राप्त चौधरी को अब 'एडवांस सिक्योरिटी लायसन' (एएसएल) प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। इसके तहत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों सहित स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।