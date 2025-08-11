Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिहार सरकार ने सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव समेत प्रमुख नेताओं की बढ़ाई सुरक्षा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Samrat Chaudhary

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (15:34 IST)
Z plus security to prominent leaders in Bihar: बिहार सरकार (Bihar government) ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) , नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और कई अन्य नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। राज्य के गृह विभाग की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालिया अधिसूचना के अनुसार पहले से ही 'जेड-प्लस' (Z plus) सुरक्षा प्राप्त चौधरी को अब 'एडवांस सिक्योरिटी लायसन' (एएसएल) प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। इसके तहत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों सहित स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।ALSO READ: कौन हैं बिहार की बेटी पुतुल देवी, राष्ट्रपति क्यों करेंगी सम्मानित?
 
प्रोटोकॉल में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे को भी अनिवार्य बनाया गया : प्रोटोकॉल में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे को भी अनिवार्य बनाया गया है। राज्य में वीआईपी सुरक्षा प्राप्त लोगों के लिए खतरे के स्तर की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अब 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।ALSO READ: बिहार में भाजपा नेता लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट, क्या हैं प्रशांत किशोर के बयान के मायने
 
सरकार ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह और बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को भी 'वाई-प्लस' सुरक्षा प्रदान की है। अधिसूचना के अनुसार जनता दल (यूनाइटेड) की विधान परिषद सदस्य नीरा कुमार को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। 'जेड-प्लस' सुरक्षा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत के इस राज्य को कहा जाता है ‘स्लीपिंग स्टेट’, वजहें सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels