बिहार के नालंदा में मंगलवार सुबह में शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है।VIDEO #bihar #nalanda #sheetlamatamandir #stampede #viralvideo pic.twitter.com/0KdhRikz1p— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) March 31, 2026
आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए नालंदा पहुंची हैं। कहा जा रहा है कि इस वजह से प्रशासनिक तंत्र वहां की व्यवस्था में था और इधर यह बड़ी घटना सामने आ गई।
नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है। इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) March 31, 2026
सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान की जा रही है। घायलों के…