बिहार के नालंदा में शीतला मंदिर में भगदड़, 8 की मौत

बिहार के नालंदा में मंगलवार सुबह में शीतला माता मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

बताया जा रहा कि चैत्र माह के अंतिम मंगलवार होने की वजह से मंदिर में भारी भीड़ थी। लेकिन यहां सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम नहीं किए गए। यहां तक कि पुलिस कर्मियों की तैनाती भी नहीं की गई थी। भगदड़ में कई लोग घायल भी हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुर्घटना में जिन श्रद्धालुओं की जान चली गई और जो घायल हुए, उन सभी के परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान कर रही है। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में संबल दें। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।'





नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है। इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।



सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान की जा रही है। घायलों के… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) March 31, 2026 आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए नालंदा पहुंची हैं। कहा जा रहा है कि इस वजह से प्रशासनिक तंत्र वहां की व्यवस्था में था और इधर यह बड़ी घटना सामने आ गई। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए नालंदा पहुंची हैं। कहा जा रहा है कि इस वजह से प्रशासनिक तंत्र वहां की व्यवस्था में था और इधर यह बड़ी घटना सामने आ गई।

edited by : Nrapendra Gupta