shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बीजद ने अपने 6 विधायकों को किया सस्पैंड, राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग, निलंबन पर क्‍या बोले नवीन पटनायक?

Advertiesment
Biju Janata Dal Suspends 6 MLAs in Odisha
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (21:45 IST) Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (22:50 IST)
google-news
Biju Janata Dal has suspended six of its MLAs : बीजू जनता दल (BJD) ने ओडिशा की 4 राज्यसभा सीट के लिए हाल में हुए चुनाव के दौरान 'क्रॉस वोटिंग' करने के लिए अपने 6 विधायकों को निलंबित कर दिया। खबरों के अनुसार, यह कार्रवाई पार्टी के अनुशासनात्मक समिति की जांच और कारण बताओ नोटिस के जवाबों की समीक्षा के बाद की गई। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी के प्रति निष्ठा पर जोर दिया। निलंबन का निर्णय बीजद की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता नवीन पटनायक ने की।
 

निलंबन को लेकर क्‍या बोले नवीन पटनायक?

बीजू जनता दल (BJD) ने ओडिशा की 4 राज्यसभा सीट के लिए हाल में हुए चुनाव के दौरान 'क्रॉस वोटिंग' करने के लिए अपने 6 विधायकों को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई पार्टी के अनुशासनात्मक समिति की जांच और कारण बताओ नोटिस के जवाबों की समीक्षा के बाद की गई। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी के प्रति निष्ठा पर जोर दिया। निलंबन का निर्णय बीजद की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता नवीन पटनायक ने की।
ALSO READ: ओडिशा में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस हुई सख्त, 3 विधायकों को किया सस्‍पैंड, बड़े एक्‍शन की तैयारी

इन विधायकों को किया सस्‍पैंड 

इन 6 विधायकों को 17 मार्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विधानसभा में बीजद की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार शाम को अपने जवाब प्रस्तुत किए और वे संतोषजनक नहीं पाए गए। पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक के एक आदेश के अनुसार, निलंबित विधायकों में बालीगुडा सीट से चक्रमणि कन्हार, जयदेव सीट से नबा किशोर मलिक, चौद्वार-कटक सीट से सौविक विश्वाल, बस्ता से सुबासिनी जेना, तिरतोल से रमाकांत भोई और बांकी से देवी रंजन त्रिपाठी शामिल हैं।
ALSO READ: मोदी सरकार का ओडिशा को बड़ा तोहफा, 44,771 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

16 मार्च को हुए थे राज्यसभा चुनाव

इस कदम को अनुशासन को मजबूत करने और पार्टी की ईमानदारी बनाए रखने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को हुए थे। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा को 4 में से 2 राज्यसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि विपक्षी बीजद और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को एक-एक सीट पर जीत मिली थी। ओड़िशा विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 147 है। बीजेपी के उम्मीदवारों को 93 प्रथम वरीयता वोट मिले, जो विधानसभा में उनकी संख्या से 11 अधिक थे।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LPG को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, कई राज्यों में बढ़ाया आपूर्ति कोटा, जानिए किसे मिलेगा इसका लाभ?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels