नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरातफरी, बच्चों को भेजा घर

School threat case : नोएडा के कई निजी स्कूलों में आज ई-मेल के जरिए मिली बम की धमकी के बाद बच्चों को तुरंत घर भेजने का फैसला किया गया है। धमकी भरा ई-मेल मिलने से प्रबंधन के होश उड़ गए। प्रबंधन ने छात्र-छात्राओं को वापस घर ले जाने की अपील की है। उन्होंने स्थिति को देखते हुए स्कूल को फिलहाल बंद करने का निर्णय लिया है। पुलिस के आला अधिकारी बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड टीम के साथ जांच करने में जुटे हैं।



