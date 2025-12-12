Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी बस, 9 लोगों की मौत, 22 घायल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bus falls into deep gorge in Andhra Pradesh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अमरावती (आंध्र प्रदेश) , शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (14:10 IST)
Road accident in Andhra Pradesh : आंध्र प्रदेश के अल्लुरी सीताराम राजू जिले में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां चिंतूर और भद्राचलम के बीच घाट रोड पर एक बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस गहरी खाईं में जा गिरी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 घायल हो गए। खबरों के मुताबिक, इस बस में चालक समेत 37 लोग सवार थे। ये लोग भद्रचालम मंदिर में दर्शन करने के बाद अन्नावरम जा रहे थे। घायलों में से 4 की हालत गंभीर है।
 
खबरों के अनुसार, आंध्र प्रदेश के अल्लुरी सीताराम राजू जिले में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां चिंतूर और भद्राचलम के बीच घाट रोड पर एक बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस गहरी खाईं में जा गिरी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 घायल हो गए।
ALSO READ: Nashik में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 6 श्रद्धालुओं की मौत
खबरों के मुताबिक, इस बस में चालक समेत 37 लोग सवार थे। ये लोग भद्रचालम मंदिर में दर्शन करने के बाद अन्नावरम जा रहे थे। घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। संभवतः घने कोहरे के कारण बस चालक मोड़ को नहीं देख पाया और बस सेफ्टी वॉल से जा टकराई। जिससे वह गहरी खाई में गिर गई।
 
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में भी इसी तरह का एक दर्दनाक हादसा हुआ था।
ALSO READ: चीन बॉर्डर के पास बड़ा हादसा, खाई में गिरा ट्रक, 22 मजदूरों के मौत की आशंका
इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी। खबरों के मुताबिक, असम के तिनसुकिया जिले के रहने वाले ड्राइवर समेत 22 लोग एक मिनी ट्रक में सफर कर रहे थे, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में हयुलियांग-चगलागाम रोड पर एक गहरी खाई में गिर गया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया की हालत नाजुक, सांस लेने में कठिनाई, वेंटिलेटर सपोर्ट पर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels