Publish Date: Fri, 01 May 2026 (13:19 IST)
Updated Date: Fri, 01 May 2026 (14:25 IST)
Uttarakhand News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। इन फैसलों का असर प्रशासन, शिक्षा, परिवहन, उद्योग और धार्मिक आयोजनों तक देखने को मिलेगा। सरकार ने शिक्षा, परिवहन, वन और समाज कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देकर विकास की रफ्तार तेज करने का संकेत दिया है। इनमें प्रमुख रूप से कुंभ मेले में व्यवस्थाओं पर बड़ी घोषणा, 452 मदरसों को मान्यता से लेकर पूर्व सैनिकों को मुफ्त कानूनी सहायता शामिल है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। सरकार ने शिक्षा, परिवहन, वन और समाज कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देकर विकास की रफ्तार तेज करने का संकेत दिया है।
इनमें प्रमुख रूप से कुंभ मेले में व्यवस्थाओं पर बड़ी घोषणा, 452 मदरसों को मान्यता से लेकर पूर्व सैनिकों को मुफ्त कानूनी सहायता शामिल है। कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को जिला स्तरीय समिति से मान्यता लेनी होगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के मदरसे उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे।
विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन कर अब पूर्व सैनिकों को भी नि:शुल्क कानूनी सहायता का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वन विभाग में भर्ती नियमों को सख्त किया गया है। अब वन दरोगा के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक होगी।
परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभाग 359 नई बसें खरीदेगा। साथ ही, प्रवर्तन सिपाहियों के लिए नई वर्दी का निर्धारण किया गया है। कैबिनेट के अन्य फैसलों में आबकारी पर वैट की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। खनन पर रॉयल्टी की दर 7 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए प्रति क्विंटल की गई। उच्च शिक्षा में शोध पुरस्कार योजना में अब 21 अशासकीय स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा।
इस बैठक में विशेष शिक्षकों की भर्ती और संस्कृत शिक्षा के 62 पदों के लिए नियमावली प्रख्यापित करने जैसे निर्णय लिए गए। इन फैसलों का असर प्रशासन, शिक्षा, परिवहन, उद्योग और धार्मिक आयोजनों तक देखने को मिलेगा।
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