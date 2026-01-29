चंडीगढ़ को एक सशक्त, विकासशील और दूरदर्शी नेतृत्व प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर के रूप में श्री सौरभ जोशी जी के चयन से शहर के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। उनके नेतृत्व में चंडीगढ़ प्रगति, पारदर्शिता और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित होंगे। श्री सौरभ जोशी जी को… pic.twitter.com/kOPzkgfkBw — BJP Chandigarh (@BJP4Chandigarh) January 29, 2026

