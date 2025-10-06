मुख्‍यमंत्री धामी ने किया UPL 2025 के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन

Uttarakhand Premier League: देहरादून में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 (UPL 2025) के समापन समारोह में पहुंचकर मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया है।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है और अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी हो रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

पैरा टीम को बधाई : मुख्यमंत्री धामी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए छह स्वर्ण समेत कुल 22 पदक जीतने पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- आपकी इस उपलब्धि ने संपूर्ण भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। आप सभी ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, मेहनत से यह सिद्ध किया है कि संकल्प ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप सभी को उज्ज्वल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं।

