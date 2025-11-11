Dharma Sangrah

मुख्‍यमंत्री धामी ने दिल्ली विस्फोट की घटना पर दुख जताया

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून। , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (14:50 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इस घटना के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक को हाई अलर्ट पर रहने, पूरी सतर्कता बरतने और राज्य की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली की घटना चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने और पूरी सतर्कता बरतने और राज्य की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 
 
इस बीच, राज्य के सभी जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं, संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों, बस एवं रेलवे स्टेशनों, मॉल, बाजारों आदि में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं, डीजीपी सेठ ने उत्तराखंडवासियों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

