मुख्यमंत्री धामी ने किया खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का सम्मान

देहरादून , शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (17:47 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami News: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस-2025 कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। 
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि परेड ग्राउंड, देहरादून में एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक बनाने के साथ ही पवेलियन ग्राउंड, देहरादून में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का निर्माण किया जाएगा। इस खेल दिवस पर प्रदेश के 250 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जा रही है।
 
खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन : एक अन्य पोस्ट में मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में खेलो इंडिया एवं फिट इंडिया जैसे अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को तैयारियों के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

