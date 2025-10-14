Biodata Maker

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (14:03 IST)
CM Dhami distributed appointment letters: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित लोक सेवा आयोग के माध्यम से सचिवालय प्रशासन विभाग में चयनित समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग में चयनित सहायक अध्यापकों (एलटी) को नियुक्ति पत्र सौंपे। 
 
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता : इस अवसर पर मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में दिख रही पारदर्शिता और रफ्तार, उन लोगों को करारा जवाब है, जो भर्तियों पर सवाल उठाते थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई कदम उठाएं हैं ताकि योग्य व्यक्ति सेवा में आ सकें। हम नियुक्ति पत्र मिलने के अंतराल को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कैलेंडर वर्ष के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो।
 
बसों को फ्लैग ऑफ : मुख्‍यमंत्री धामी ने सर्किट हाउस, हल्द्वानी में हल्द्वानी सिटी बस सेवा के अंतर्गत संचालित होने वाली बसों को फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ ही श्री गंगोत्री धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को माला पहनाकर रवाना किया। एक्स पर पोस्ट कर धामी ने कहा कि प्रदेश में आधुनिक, सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी सरकार सतत प्रयासरत है। इन बस सेवाओं के प्रारंभ होने से हल्द्वानी शहर में यातायात व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित होगी तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन मिलेगा।
Edited by: Vrijenda Singh Jhala 
 

