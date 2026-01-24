rashifal-2026

CM धामी ने किया कैंचीधाम बायपास का निरीक्षण, जाम से मिलेगी निजात, क्या है उत्तराखंड सरकार की प्लानिंग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 24 जनवरी 2026 (22:40 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंचीधाम बायपास (सैनिटोरियम-रातीघाट) परियोजना, सैनिटोरियम से अल्मोड़ा मार्ग भवाली बाईपास सड़क तथा शिप्रा नदी पर निर्मित डबल लेन मोटर पुल का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्‍होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी यात्रा एवं पर्यटन सीजन से पूर्व बायपास मार्ग को पूर्ण कर यातायात के लिए सुचारू रूप से खोलना सुनिश्चित किया जाए।

खबरों के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंचीधाम बायपास (सैनिटोरियम–रातीघाट) परियोजना, सैनिटोरियम से अल्मोड़ा मार्ग भवाली बाईपास सड़क तथा शिप्रा नदी पर निर्मित डबल लेन मोटर पुल का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
उन्‍होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी यात्रा एवं पर्यटन सीजन से पूर्व बायपास मार्ग को पूर्ण कर यातायात के लिए सुचारू रूप से खोलना सुनिश्चित किया जाए। धामी ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री कैंचीधाम मंदिर में देश-विदेश से श्रद्धालुओं का निरंतर आगमन होता है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यातायात सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कैंची धाम इलाके में आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। इससे मुख्य रास्तों पर भारी ट्रैफिक हो गया है, जिससे बहुत परेशानी होती है। रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौसानी जाने वाले लोग अक्सर घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं।
उन्होंने कहा कि नैनीताल में यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए धामी सरकार खास प्लानिंग पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बाईपास, वैकल्पिक मार्ग, सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग जैसी कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का प्रयास है कि स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों-दोनों को जाम से राहत मिले और आवागमन सुरक्षित एवं सुगम हो। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मानसखंड क्षेत्र के अंतर्गत कैंचीधाम सहित कई प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल आते हैं, जहां वर्षभर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का भारी आवागमन रहता है।
आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन-तीनों दृष्टियों से राज्य की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की यात्रा को और अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के लिए हर वर्ष की भांति सभी हितधारकों के साथ विस्तृत बैठकें की जाएंगी।
