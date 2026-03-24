घुसपैठ को लेकर CM धामी की कड़ी चेतावनी, बोले- घुसपैठिए जहां से आए वहीं भेजे जाएंगे, धार्मिक स्वरूप से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने घुसपैठ को लेकर सख्‍त चेतावनी दी है। उन्‍होंने घुसपैठ को लेकर दो टूक कहा कि घुसपैठिए जहां से आए हैं वहीं भेजे जाएंगे। मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा कि राज्‍य के धार्मिक स्वरूप से खिलवाड़ भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने कहा कि देवभूमि के देवत्व की रक्षा के लिए सरकार जनसांख्यिकी को भी संरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं।