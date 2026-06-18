योग दिवस से पहले CM धामी ने किया योगाभ्यास, प्रदेशवासियों से की यह खास अपील

Publish Date: Thu, 18 Jun 2026 (14:21 IST)
Updated Date: Thu, 18 Jun 2026 (15:01 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आवास पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने नियमित योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सभी से इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग व्यक्ति को तनावमुक्त, ऊर्जावान एवं स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सभी प्रदेशवासियों से विनम्र आग्रह है कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रमों में सहभागिता करें तथा योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ एवं निरोग जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान एवं सम्मान प्राप्त हुआ है। आज योग विश्वभर में स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं समग्र कल्याण के प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मानुशासन, सकारात्मक जीवनशैली तथा जीवन में संतुलन स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। योग व्यक्ति को तनावमुक्त, ऊर्जावान एवं स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज आयुष मंत्रालय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, स्वस्थ लोग ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं और योग इसे सुनिश्चित करता है। आयुष मंत्रालय ने 'एक्स' पर लिखा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। योग के अभ्यास को बढ़ावा देना एक सच्ची समाज सेवा है।
Edited By : Chetan Gour
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