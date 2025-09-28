Navratri

उत्तराखंड के CM धामी ने किया बाजारों का भ्रमण, GST को लेकर दुकानदारों से किया संवाद

, रविवार, 28 सितम्बर 2025 (14:23 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 4 दिन से लगातार बाजारों का भ्रमण कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर दुकानदारों व ग्राहकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से साफ-सफाई, ग्राहक सुविधा व बाजार व्यवस्थापन पर भी विशेष ध्यान देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से देशवासियों से की गई स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की।

खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 4 दिन से लगातार बाजारों का भ्रमण कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर दुकानदारों व ग्राहकों से संवाद भी किया।
मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से साफ-सफाई, ग्राहक सुविधा व बाजार व्यवस्थापन पर भी विशेष ध्यान देने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहस्त्रधारा क्रासिंग बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों व स्थानीय लोगों से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना न केवल हमारी परंपराओं और स्थानीय उद्योगों को मजबूत करता है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से साफ-सफाई, ग्राहक सुविधा व बाजार व्यवस्थापन पर भी विशेष ध्यान देने की अपील की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में राज्य में नकल माफिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि नकल माफियाओं की से प्रदेश की युवाओं को बरगलाने की कोशिश को सफल नहीं होने देंगे और उत्तराखंड में गरीब माता पिता के योग्य व क्षमतावान बेटे बेटियों का योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में चयन सुनिश्चित करेंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा के एक केंद्र में नकल का प्रयास किया गया। इसका प्रभाव देखा जा रहा है। एसआईटी जांच की जा रही है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज इस जांच की मॉनिटरिंग करेंगे। जांच में जो भी दोषी होगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा।
