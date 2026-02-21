shiv chalisa

यूपी में किसानों को मुख्यमंत्री योगी का बड़ा तोह‍फा, फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को सौंपे 285 करोड़ के चेक

मुख्‍यमंत्री योगी ने 2.51 लाख किसानों को किया क्षतिपूर्ति राशि का वितरण

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ (उप्र) , शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (17:39 IST)
Chief Minister Yogi distributed compensation amount to beneficiary farmers : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ-2025) तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थी परिवारों को क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के अवसर पर कुछ लाभार्थियों को स्वयं चेक वितरण के जरिए आर्थिक सहायता प्रदान की। इनमें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरदोई के गोकर्ण को 2.11 लाख रुपए, हमीरपुर से मोहन लाल को 1.72 लाख, एटा की विनीता देवी को 1.17 लाख, जालौन के शिवम राजावत को 1.03 लाख तथा कन्नौज की सुशीला सिंह को 88 हजार की क्षतिपूर्ति का चेक प्रदान किया। 
 

कृषि यंत्रीकरण 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि यंत्रीकरण के तहत एग्रीग्रेटर में रायबरेली के कुलदीप मौर्य को 32 लाख, सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर) में लखनऊ के दीपचंद्र को 22.33 लाख, लखनऊ के मटरू प्रसाद को चार लाख, एफएमबी (फॉर्म मशीनरी बैंक) के लिए रायबरेली के कृपाशंकर शुक्ल तथा सीतापुर के अखिलेश तिवारी को 8-8 लाख रुपए का अनुदान दिया।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के तहत रायबरेली की प्रीति, सीतापुर की रागिनी वर्मा, उन्नाव की शगुना, लखनऊ की इंदरानी व उषा को 5-5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का चेक प्रदान किया। 
युवा आपदा मित्रों को दी जीवन बीमा पॉलिसी  

मुख्‍यमंत्री योगी ने मंच पर युवा आपदा मित्र कौशलेंद्र कुमार सिंह (लखनऊ), महक श्रीवास्तव (लखीमपुर खीरी), हज्र फातिमा (लखीमपुर खीरी), सुखमन कौर (लखीमपुर खीरी) व शोभित कुमार चौहान (लखीमपुर खीरी) को 5-5 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान की।
