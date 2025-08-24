Festival Posters

CM योगी बोले- UP में नहीं चलेगी माफिया प्रवृत्ति, इसे जड़ से उखाड़ दिया है

हमें फॉलो करें Chief Minister Yogi Adityanath targeted former governments of Uttar Pradesh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गोरखपुर (उप्र) , रविवार, 24 अगस्त 2025 (15:07 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि 8 वर्ष पूर्व तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश दंगामुक्त और माफियामुक्त होगा, पर आज दंगामुक्त व माफियामुक्त उत्तर प्रदेश हकीकत है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में माफिया प्रवृत्ति हावी नहीं हो सकती क्योंकि इसे जड़ से उखाड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब गुंडे यहां बहन, बेटियों और व्यापारियों के लिए खतरा नहीं बन सकते। पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 8 वर्षों में सरकार ने इंसेफेलाइटिस और उसके कारकों का इलाज तो किया ही, प्रदेश को बीमार हाल पर छोड़ देने वाली बीमार मानसिकता का भी इलाज किया।
 
खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गोरखपुर में दो ‘कल्याण मंडपम’ (मानबेला व राप्तीनगर विस्तार योजना) का लोकार्पण करने के बाद मानबेला में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। दोनों कल्याण मंडपम का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा क्रमशः दो करोड़ 65 लाख तथा 85 लाख रुपए की लागत से कराया गया है।
ALSO READ: कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्ति
एक बयान के मुताबिक, मानबेला में बने कल्याण मंडपम के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी विधायक निधि से धनराशि दी है। कल्याण मंडपम के लोकार्पण समारोह में योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव इसलिए आया है क्योंकि 2017 से जनता ने अच्छी सरकार चुनी और अच्छी सरकारें अच्छा करने के लिए सोचती हैं।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश, फोरलेन कनेक्टिविटी, बंद खाद कारखाने को दोबारा शुरू करने, नए उद्योग लगवाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, पर आज देश में सबसे ज्यादा निवेश उप्र में हो रहा है तथा बड़े-बड़े उद्योग लग रहे हैं।
ALSO READ: उत्तर प्रदेश में कितनी हैं फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया यह बयान
मुख्यमंत्री ने मानबेला के जिस क्षेत्र में कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया, वह क्षेत्र 2017 तक ‘इंसेफेलाइटिस’ की चपेट वाला माना जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ वर्ष पूर्व इस सीजन में इस बीमारी (इंसेफेलाइटिस) से बहुत सारे बच्चे काल के गाल में समा जाते थे।
 
पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 8 वर्षों में सरकार ने इंसेफेलाइटिस और उसके कारकों का इलाज तो किया ही, प्रदेश को बीमार हाल पर छोड़ देने वाली बीमार मानसिकता का भी इलाज किया। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य सरकार एक साल में मुख्यमंत्री राहत कोष से 1100 करोड़ रुपए की मदद गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दे चुकी है। 
ALSO READ: गंभीर बीमारियों के इलाज में भरपूर मदद करेगी सरकार : योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी कहा कि 2017 में जनता ने एक अच्छी सरकार चुनी और उसी का नतीजा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि अब आमजन को परेशान नहीं होना पड़ता और युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता। कार्यक्रम में सीएम योगी ने लाभार्थियों को एलआईजी और ईडब्ल्यूएस आवास के प्रमाणपत्र भी सौंपे।
 
उन्होंने कहा कि अब यूपी में किसी को चेहरा या पार्टी देखकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता। सबका साथ, सबका विकास की नीति से ही 57 लाख गरीबों को आवास मिले हैं। उन्होंने कहा, अपने 102 वर्षों के इतिहास में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं।
Edited By : Chetan Gour

