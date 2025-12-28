rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'पुलिस मंथन सम्‍मेलन' में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chief Minister Yogi honored police officers and personnel

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ (उप्र) , रविवार, 28 दिसंबर 2025 (23:54 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के राज को सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि कानून का राज ही वह आधार है, जिसने उत्‍तर प्रदेश में लोगों के मन से असुरक्षा का भाव दूर किया और विश्वास का वातावरण बनाया। यहां सुरक्षा और कानून का राज है, इसलिए प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन भी बना है। कानून का राज ही विश्वास पैदा करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि देशभर में उत्‍तर प्रदेश मॉडल की चर्चा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदक अलंकरण समारोह में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। 
webdunia
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित
वर्ष 2022
प्रभाकर चौधरी- डीआईजी- अलीगढ़ परिक्षेत्र 
विनय चंद्रा- अपर पुलिस अधीक्षक- अभिसूचना मुख्यालय उत्तर प्रदेश 
रविंद्र प्रताप सिंह- निरीक्षक- मुरादाबाद 
दिनेश कुमार डांडियाल- निरीक्षक- अधिसूचना विभाग
मनु चौधरी-निरीक्षक उत्‍तर प्रदेशपीसीएल गाजियाबाद
 
वर्ष 2023
शैलेश कुमार पांडेय-डीआईजी- आगरा परिक्षेत्र 
विशाल विक्रम सिंह- अपर पुलिस अधीक्षक- एसटीएफ
विशाल संगारी- निरीक्षक- सीतापुर
मनोज चिकारा- मुख्य आरक्षी- गौतमबुद्धनगर 
सुश्री शैलेष कुंतल- महिला आरक्षी
webdunia
वर्ष 2024
अनुराग आर्य-एसएसपी- बरेली
विमल कुमार सिंह- पुलिस उपाधीक्षक- एसटीएफ
अरुण कुमार- मुख्य आरक्षी- एसटीएफ
 
वर्ष 2025 
कृष्ण कुमार-पुलिस अधीक्षक संभल 
प्रेम शुक्ला-पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ
प्रियांशी प्रजापति- महिला आरक्षी कमिश्नरेट आगरा

Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'पुलिस मंथन' में CM योगी बोले- देशभर में यूपी मॉडल की चर्चा, सुरक्षा और कानून का राज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels